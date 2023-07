Bauer Paris, Jean Lain Mobilités et CLG Motors retenus par D’Ieteren pour distribuer la Microlino

À l’occasion de la présentation de la Microlino en France, le groupe D’Ieteren, importateur de la marque Micro, a annoncé les trois premiers distributeurs retenus pour le marché français. Le groupe Bauer Paris de Daniel Urcun assurera la représentation du petit quadricycle électrique sur Paris et l’Île-de-France, dans ses sites de l’avenue de Wagram et de Saint-Ouen. Jean Lain Mobilités déploiera le panneau Micro sur la région Rhône-Alpes en débutant par la ville de Lyon. Enfin, le groupe CLG Motors de Christophe Le Guillou distribuera la marque sur la Côte d’Azur dans ses établissements de Fréjus et Monaco. « Nous voulons sélectionner des groupes établis et représentatifs sur leur zone », explique Rémy Dumont, directeur de la micro-mobilité chez D’Ieteren. « Il s’agit d’un déploiement progressif, puisque nous devrions avoir entre 10 et 15 partenaires en France qui gèreront chacun leur zone de prédilection », poursuit-il. Trois à cinq autres groupes devraient être annoncés d’ici à la fin de l’année. « Nous voulons nous appuyer sur des professionnels habitués aux marques premium et bien implantés sur leur territoire. Ils connaissent très bien leurs clients particuliers et professionnels, ce qui est un avantage important pour nous », souligne le directeur.

Contrat d’agent pour parcours client omnicanal

Le constructeur suisse et son importateur belge ont choisi un contrat d’agent pour la représentation de la marque. Une solution retenue pour garantir un prix identique dans toute la France et un parcours client omnicanal. « Nous mettons en place un parcours client en quatre étapes, qui peuvent être réalisées en digital ou en physique, selon les préférences de chaque client », explique Rémy Dumont. Des premiers renseignements à la livraison, en passant par la configuration ou la signature du bon de commande, le consommateur peut choisir son mode de communication préféré. Proposée à partir de 17 990 euros et jusqu’à 22 990 euros pour l’édition limitée Pioneer Series de lancement, la Microlino cible une clientèle premium. Véhicule de catégorie L7E, ce quadricycle à moteur électrique est limité à 90 km/h et interdit sur les autoroutes dans l’Hexagone. Cependant, l’importateur a réussi à obtenir une dérogation à Paris, pour pouvoir emprunter le boulevard périphérique. Au-delà des prix de vente, l’importateur travaille sur une offre de financements. « Nous discutons avec plusieurs banques pour construire une offre de LOA et de LLD qui devrait être en place d’ici à la fin de l’année », confirme le directeur. Son statut de quadricycle permet à la Microlino de bénéficier actuellement d’un bonus écologique de 900 euros, « mais ce bonus pourrait être revu à la hausse en septembre pour les quadricycles », observe Rémy Dumont.

Version sans permis en 2024

Disponible avec trois niveaux d’autonomie différents, la Microlino est accessible à partir de 16 ans grâce au permis B1. Elle reste soumise au permis B pour les personnes majeures mais sera complétée dès l’année prochaine par une version AM. Moins puissante et limitée à 45 km/h, cette Microlino Light sera accessible dès 14 ans. Enfin, un scooter à trois roues baptisé Microletta devrait compléter cette gamme en 2025. En attendant, D’Ieteren reste prudent en matière de prévisions de ventes pour la Microlino. « Nous arrivons avec un nouveau véhicule d’une nouvelle marque, sur un marché qui n’existe quasiment pas. Nous restons donc prudents. Cependant, nous pensons qu’il est possible de vendre 3 000 unités en France d’ici à deux ans », affirme Rémy Dumont. L’arrivée de plusieurs véhicules sur ce segment du quadricycle électrique devrait dynamiser le marché dans les mois à venir et compléter vers le haut l’offre représentée actuellement par la Citroën Ami.