BCA Expertise recrute et forme des expert(e)s en automobile

Pour assoir sa position de leader, BCA Expertise capitalise sur ses atouts stratégiques : un maillage national dense et de proximité, un ensemble de compétences riche et une véritable capacité d’investissement et d’innovation.

L’entreprise connaît une croissance sans précédent en réalisant plus de 1 million d’expertises par an. Présent partout en France, y compris dans les Départements et Collectivités d’Outre-Mer, BCA Expertise, fort de ses 1500 collaborateurs, poursuit son développement sur le marché et recrute sur tout le territoire.

Depuis plusieurs années, BCA Expertise s’adapte aux évolutions du marché, qu’elles soient réglementaires, technologiques ou écologiques. L’entreprise développe ainsi de nouvelles offres de services, réalisées par l’ensemble des métiers de l’entreprise : Expert(e)s en Automobile, Technicien(ne)s automobiles et Conseillers(ières) Client. A ce jour, les 600 Expert(e)s en Automobile de BCA Expertise réalisent plus d’un million d’expertises par an et l’ambition ne s’arrête pas là car le groupe s’attèle depuis plusieurs années à développer ses services et élargir son offre.

L’entreprise développe des outils d’intelligence artificielle pour ses clients assureurs et leurs assurés… Moteur de la profession, c’est une entreprise en perpétuelle recherche d’innovation. Ce sont autant de défis passionnants pour de futurs Expert(e)s en Automobile.

BCA Expertise fait toute la différence concernant les métiers de l’Expertise en Automobile. Au sein de l’entreprise, il existe de véritables opportunités pour les Expert(e)s en Automobile et, plus largement, pour tous les professionnels de l’automobile qui souhaitent faire évoluer leur carrière, qu’ils soient aujourd’hui carrossiers, peintres, mécaniciens, chefs atelier, mécanicien poids lourds ou techniciens automobile…

Le Diplôme d’Expert(e) en Automobile est un diplôme d’état rattaché au Ministère de l’intérieur et requiert deux années complètes de formation avec un investissement personnel important. Pour intégrer la formation, il faut justifier d’une formation initiale et d’une expérience dans la réparation automobile. Les pré-requis sont consultables sur le site du ministère. L’entreprise compte alors plus de 260 heures d’enseignements sur les domaines tels que la mécanique, la méthodologie de l’expert, la communication professionnelle, la gestion du contradictoire, les trains roulants, la carrosserie et le droit pour préparer au Diplôme.

Pour attirer de nouveaux candidats, BCA Expertise compte de nombreuses cordes à son arc : un nombre important d’avantages sociaux acquis tout au long des années, permettant ainsi aux salariés d’avoir un équilibre vie personnelle / vie professionnelle d’une grande qualité. L’entreprise s’engage aussi dans une démarche de RSE.

BCA Expertise dispose de nombreux accords d’entreprise sur les thématiques essentielles actuelles : un accord pour l’égalité professionnelle, un accord pour l’égalité homme-femme, un accord sénior, un accord intergénérationnel, un accord pour le télétravail, … pour ne pas tous les citer.

Les Expert(e)s en Automobile exerçant au sein de l’entreprise ont la possibilité de se spécialiser au fil des ans. Ils peuvent ainsi, grâce aux formations dispensées en interne acquérir une spécialité poids lourds, matériel agricole, deux roues, véhicules de collection ou encore devenir des Expert(e)s en accidentologie, incendie, responsabilité civile et professionnelle, etc.

Le maillage territorial offre aussi de nombreuses opportunités en permettant de devenir référent technique au sein d’une équipe, référent support managérial, maître de stage, etc. Etre expert en automobile chez BCA Expertise c’est aussi la possibilité de devenir managers d’unités voire directeur territorial ou responsable de fonctions supports.

Chez BCA Expertise, « nous avons la conviction que le développement durable de BCA Expertise est lié à la valorisation de notre métier, à une orientation client résolument moderne et à forte valeur ajoutée ainsi qu’au bien-être des salariés » partage Jean PREVOST, le Président Directeur général de BCA Expertise.

L’entreprise recrute aussi des conseillers clients, des techniciens, des fonctions supports, des alternants, des stagiaires. L’ensemble de talents qui rejoignent BCA Expertise contribuent à l’efficacité collective et participe à l’employabilité de cette branche.

L’ensemble des opportunités sont consultables sur les réseaux sociaux. Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de l’entreprise www.bca.fr et les candidatures peuvent être adressées à l’adresse recrutement@bca.fr directement.