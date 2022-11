BCA Expertise s’accorde avec les recycleurs

Dans le but de rendre plus efficaces les relations entre experts et recycleurs, BCA Expertise et la branche recycleurs de Mobilians ont signé une charte de bonnes pratiques. Elle cadre les interactions entre les deux parties, de la collecte des épaves à la valorisation des pièces, afin de développer l’usage des pièces de réemploi.

BCA Expertise et la branche recycleurs de Mobilians ont formalisé leurs accords professionnels dans une charte. Une première pour ce type d’accord. Le document doit contribuer à faciliter les procédures d'expertise et de réparation, en particulier en ce qui concerne l’usage des pièces issues de l’économie circulaire et celles de qualité équivalentes. La charte cadre aussi l’expertise à distance.

L’acte a été conjointement signé par Jean Prévost, PDG de BCA Expertise, et Patrick Poincelet, président de la branche des recycleurs de VHU de Mobilians. Il prend en compte les évolutions techniques, digitales, environnementales, règlementaires et les nouveaux processus de communication et de gestion.

Le document précise les règles d’expertise chez le recycleur. Il favoriser l’utilisation des pièces recyclées dans le cadre de la réparation/collision, optimise le processus d’examen à distance pour davantage de fluidité, définit les principes de fluidification de la gestion des dossiers (délais des réponses, traçabilité des échanges, …), renforce le processus d’expertise contradictoire et la notion de mesures conservatoires, et enfin, formalise la procédure d’enlèvement et de stockage des épaves.

L’objectif de cette charte est de s’inscrire au quotidien dans une démarche de transition écologique et de digitalisation des métiers. Cet engagement va dans la continuité de la signature d’accords-cadres entre BCA et les réparateurs. Cette nouvelle charte sera mise en œuvre au quotidien par les recycleurs et les experts de BCA Expertise. La mise en place de groupes de travail, en parallèle de la charte, permettra d’améliorer dans le temps les procédures.

Avec 650 experts salariés, BCA Expertise réalise plus d’un million d’expertises par an. En France, près de 1 700 centres VHU agréés traitent chaque année 1,6 million de véhicules, et produisent entre 8 et 11 millions de pièces de réutilisation.