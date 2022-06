Beau succès pour Automechanika Istanbul 2022

Le bilan d’Automechanika Istanbul 2022 est positif. Pour sa quinzième édition, le salon de l’après-vente automobile a réuni 825 exposants répartis sur 12 halls et plus de 48 000 visiteurs ont été enregistrés, très exactement 34 552 visiteurs domestiques et 13 802 professionnels internationaux représentant 141 pays. En plus des pavillons d'Allemagne, de Chine, du Maroc, d'Inde, de Corée du Sud, du Pakistan et de Pologne, 170 entreprises internationales étaient présentes. De nombreux professionnels russes avaient aussi fait le déplacement.

Le business des infrastructures de charge intéresse

La plateforme numérique déployée par Automechanika Istanbul a aussi rencontré son public, son niveau d’utilisation progressant de 32 % par rapport à la précédente édition. La mobilité électrique a suscité un vif intérêt des participants, notamment le business des infrastructures de charge, tandis que la convention Ibis a placé le secteur de la carrosserie sous les feux de la rampe. En attendant la grand-messe en Allemagne, Automechanika Istanbul a confirmé son édition 2023.