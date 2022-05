Bee2link annonce 350 interfaces en Europe pour ses applications digitales

Bee3link poursuit le déploiement de ses applications digitales en travaillant sur les interconnexions avec d’autres solutions dans toute l’Europe. La firme vient d’annoncer qu’elle avait dépassé les 350 interconnexions multidirectionnelles au niveau européen. Un développement incontournable dans un contexte de numérisation de l’activité. Le nombre d’applications métiers ne cessant de croître, il apparait indispensable de faire dialoguer tous les outils informatiques pour faciliter le travail des professionnels et le ressenti des clients. En effet, le passage d’un support mobile à un support numérique fixe ou à une présence physique en concession nécessite une transition « sans coutures ». Ainsi, les flux de données passent d’une application à l’autre et du constructeur au distributeur, en passant par les partenaires. Au sein de chaque établissement, les interconnexions sont également devenues incontournables pour faire communiquer les différents services.

Connexions à 360 degrés

Le travail effectué par Bee2link porte sur une connectivité à 360 degrés des différents modules métiers. Ainsi, ces interconnexions rassemblent par exemple la gestion des leads, la publication d’annonces, l’estimation de reprise d’un véhicule, le financement, la signature en ligne et le paiement électronique, la facturation, les contrats de garantie et toutes les démarches administratives. Un ensemble qui doit permettre au client final de réaliser son achat comme il le souhaite. Partenaire de nombreux constructeurs, la firme cite notamment plusieurs interfaces avec des outils de Stellantis, Renault-Nissan et le groupe Volkswagen. « Aujourd’hui, les consommateurs veulent vivre de véritables expériences d’achat, en physique comme sur le web. A la croisée des chemins du physique et du digital, les distributeurs automobiles doivent relever ce défi » souligne Benoit Bachelot, directeur général des opérations de Bee2link.