Bee2link devient partenaire du Moove Lab

Bee2link vient de signer un accord de partenariat avec le Moove Lab. Cet accélérateur de start-up en lien avec la mobilité est basé au sein de Station F et a été fondé par Mobilians (ex-CNPA) et Via ID (Mobivia Groupe). Depuis sa fondation en 2017, le Moove Lab a déjà accompagné plus d’une cinquantaine de start-up. Loin d’être un incubateur fermé, il associe plusieurs partenaires qui contribuent à l’accompagnement des jeunes entreprises. Ainsi, Bee2link rejoint des acteurs de la mobilité comme BMW Group France, Bridgestone, LS Group ou Roole. La firme spécialisée dans les solutions digitales destinées à la distribution automobile souhaite accompagner l’innovation dans un domaine qui la touche de près.

La digitalisation passe par l’innovation

L’arrivée de Bee2link parmi les partenaires du Moove Lab repose sur le besoin d’innovation dans son secteur de prédilection. La digitalisation du commerce automobile passe par de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail. Bee2link a déjà participé au choix des dix start-up de la septième promotion et accompagne déjà ces jeunes pousses sur ses trois spécialités : l’automobile, le digital et l’établissement de modèles d’affaires. L’objectif est d’accélérer leur déploiement sur le marché, afin de pouvoir proposer leurs innovations rapidement et convaincre des clients. Ce rapprochement pourrait également permettre à Bee2link de repérer des innovations qu’elle pourrait développer en commun avec certaines de ces start-up.