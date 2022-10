Bee2link Group intègre Cosmobilis

Co-fondée par Jean-Louis Mosca et Carlos Gomes le 17 décembre 2021, puis rejointe par Jean-Claude Puerto, la jeune pousse Cosmobilis a de grandes ambitions. En un an d’activité, l’entité a augmenté son chiffre d’affaires de 20 % grâce à une croissance externe et une croissance organique, et affiche ainsi un atterrissage à 2,4 milliards d’euros cette année. Cosmobilis prévoit de poursuivre sur le chemin de la performance pour atteindre la barre des 5 milliards d’euros dans les quatre années à venir, avec un point de passage à 3 milliards dès 2023, selon Carlos Gomes.

Cette croissance future reposera notamment sur l’intégration de nouveaux acteurs pour compléter cet écosystème déjà composé de 56 entreprises et 3 000 collaborateurs. Bee2link Group, spécialisé dans la digitalisation de la distribution automobile, semble avoir entendu l’appel. Ainsi, grâce à ce nouveau partenaire, Cosmobilis renforce ses engagements visant à déployer une plateforme de services et de solutions digitales intégrées, capable de répondre à tous les besoins de mobilité des professionnels et des particuliers. Bee2link aura donc pour mission de rassembler toutes les sociétés sous une bannière commune digitale.

Industrialiser la plateforme

Ce rapprochement bénéficie du soutien du Ministère de l’Économie à travers le programme France Relance. L'objectif est bel et bien de se concentrer uniquement sur l'automobile. Toutes les autres formes de mobilité (trottinette, scooter ou vélo) en sont bannies. « Ce projet et ces développements peuvent vous sembler un peu fous dans le contexte actuel qui touche l’automobile, mais je vous rassure il n’en est rien, assure Carlos Gomes. Nous sommes animés par la conviction forte que, malgré les transformations en cours, l’automobile restera le pivot de la mobilité de demain, au centre de l’expérience de vie du client, qui restera physique et locale. L’heure est venue du "car as a service" ». À son capital, Cosmobilis intègre les fondateurs, les actionnaires majoritaires et les managers de Bee2link Group.

À terme, la plateforme développée à la demande de Cosmobilis pourra être revendue à d'autres distributeurs automobiles prochainement. « On ne souhaite pas garder tout cet écosystème que pour nous. On le mettra à disposition d'autres distributeurs qui voudraient aussi déployer l'ensemble ou une partie de cet écosystème ».

Un développement accru en Europe

Outre l’intégration de nouveaux partenaires, Cosmobilis compte s’appuyer sur son réseau de distribution. Si ensemble, les différents partenaires de l’entité représentent 675 points de distribution en Europe, ce chiffre est amené à grimper rapidement. En effet, Carlos Gomes promet un investissement à l’international puisque l’Europe représente à ce jour 500 000 euros du chiffre d'affaires global, soit 20 %, et vise rapidement le milliard d’euros. « On va continuer à densifier l'Europe car la conception de l'automobilité partagée telle que nous l'entendons est très européenne, précise Carlos Gomes. Et d'ajouter : « Notre objectif est d’être fidèle au nom que nous avons choisi pour notre groupe. Nous allons donc continuer à nous étendre car nous souhaitons une présence élargie dans ce monde de la mobilité et l’automobilité de demain ». Cosmobilis rayonne déjà dans quatre marchés européens que sont la France, la Suisse, l'Espagne et l'Italie.