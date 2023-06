BeeToGreen et Betterway développent une solution de vélotaf unique

La société créatrice du premier compte dédié à la mobilité des salariés, Betterway, et le spécialiste de la micro-mobilité professionnelle, BeeToGreen, ont décidé de s’allier pour imaginer un magasin de vélo 100 % subventionné par les employeurs et ainsi promouvoir la culture du cycle en entreprise.

La mobilité décarbonée prend de plus en plus de place au sein des flottes. Parallèlement, 7 salariés sur 10 en France estiment que les employeurs doivent inciter leurs employés à utiliser des modes de transport plus propres. Parmi eux, le vélo, au centre du nouveau plan voulu par le gouvernement. Fort de leur expertise complémentaire, les deux acteurs reconnus de la mobilité durable, BeeToGreen et Betterway ont donc pris le parti de collaborer pour lever les freins psychologiques et financiers à cette pratique en simplifiant son accès sur une seule et même plateforme, subventionnée par l’entreprise.

Soutenir les collaborateurs dans leur envie de pédaler

« Depuis quatre ans, nous travaillons pour renforcer le pouvoir d’achat des salariés en permettant aux entreprises de créer des comptes mobilités pour leurs salariés et de mettre en place une politique de mobilité vertueuse d’un point de vue RH et RSE. Notre collaboration avec BeeToGreen s’inscrit donc parfaitement dans ce cadre puisque nous proposons ensemble l’offre la plus complète du marché en facilitant au maximum l'accès au vélo 100 % subventionné », explicite Denis Saada, cofondateur de Betterway.

La marketplace de BeeToGreen, désormais intégrée à la plateforme de Betterway, avance de son côté un catalogue de plus de 150 marques de mobilité douce, en plus de recenser l'intégralité des aides disponibles pour acquérir un vélo, une trottinette ou des équipements auprès des 200 boutiques partenaires, physiques ou digitales. Grâce à leur union, le tandem entend ainsi toucher près de 40 000 salariés porteurs d’un compte Betterway. « Pour favoriser la pratique du vélo, nous continuerons aussi de déployer des infrastructures adaptées (parking à vélo, espaces de rangement du matériel, etc.) et des ateliers de réparation, de prévention et de sécurité », rappelle également Antoine du Teilleul, cofondateur de BeetoGreen.