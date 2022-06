Beev se lance dans la location moyenne durée de véhicules électriques

Cette nouvelle solution de location peut répondre aux problématiques rencontrées actuellement sur le marché automobile : délais de livraison qui s'allongent, incertitude quant à l'usage des véhicules électrique... Pour un professionnel, cela peut également palier à des besoins ponctuels pour un voyage d'affaires ou une mission en interim, par exemple. C'est pourquoi, aujourd'hui, Beev lance une nouvelle offre de LMD disponible sur les modèles Huyndai Kona électrique, Fiat 500 électrique et Renault Zoé E-Tech pour 599 euros par mois pour un contrat de 6 mois/1 500 km mensuel. Sans apport et sans premier loyer majoré, elle est disponible partout en France (sauf Corse et Dom-Tom) pour compléter l’expertise de la jeune pousse qui réalise aujourd’hui de la LLD (80 % de l’offre de location) et de la LOA (20 %). « Grâce à un partenariat avec les loueurs Europcar et Arval qui ont déjà un stock prêt de véhicules électriques, le client reçoit son véhicule sous 15 jours. Si le loyer est un peu plus cher, les délais de livraison sont très courts et contrairement à un achat comptant, l’offre permet de lisser plus facilement les dépenses », précise Beev.