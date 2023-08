Ben Payne nommé à la tête du design chez Lotus : un nouveau chapitre pour la marque

En plein revival depuis qu’elle bat pavillon chinois avec Geely, la marque Lotus annonce la nomination de Ben Payne au poste de vice-président du design. Il succède Peter Horbury, décédé en juin 2023. Après un passage remarqué chez Aston Martin, Bugatti et Makkina, Ben Payne a rejoint Lotus Group dirigeant notamment l’équipe de style du SUV Eletre.

Ben Payne, nouveau vice-président du design de Lotus.

Le SUV Eletre : premier pilier du plan stratégique 2028 de Lotus

Le SUV Eletre est un jalon essentiel dans le nouveau plan stratégique 2028 de Lotus qui compte devenir une marque hautes performances globale et monter en gamme pour venir jouer dans la cour d’un concurrent comme Porsche par exemple. Le véhicule a été très bien accueilli et Ben Payne aura pour mission de poursuivre cette bonne alchimie sur les prochains modèles de la marque. « Après avoir travaillé aux côtés de Peter ces cinq dernières années, je peux parler d’un ami et d’un mentor qui a influencé ma philosophie du design. Je suis désormais impatient d’élever plus encore la marque Lotus dans les années qui viennent », commente non sans émotion Ben Payne.

Les carnets de commandes de Lotus débordent

Feng Qingfeng, président directeur général de Lotus Group, estime que les cinq années à venir seront décisives pour trouver le bon positionnement de marque de luxe électrique. Il envisage ce cycle avec optimisme surtout que les résultats du premier semestre 2023 ont été bons. Le carnet de commandes de Lotus déborde, avec 17 000 SUV Eletre, ce qui intime un ramp up de la production. En outre, 2 200 Emira ont été produites et le carnet de commandes est plein pour les deux prochaines années.

En France, Lotus va bientôt avoir un agent à Paris et à Lyon

Simultanément, Lotus travaille au développement de son réseau de distribution dans le monde. La marque s’appuie aujourd’hui sur 193 concessions, ayant ouvert 24 nouveaux points de vente au premier semestre de 2023.

La France n’est pas en reste, avec 9 agents Lotus (CLG Motors Group, Groupe Verbaere, Groupe Theobald, DB Auto, Colombo, Exigence Auto…), ainsi qu’une représentation à Monaco. Et trois ouvertures de premier ordre sont programmées dans les villes de Paris, Lyon, et Montpellier.