Bénéfices record de Stellantis : la grogne s'installe dans les réseaux de distribution

À la lecture des résultats 2022 du groupe Stellantis, fort d’un bénéfice net de plus de 16 milliards d’euros, les distributeurs des quatorze marques du groupe ont eu une réaction plutôt mitigée. Plusieurs d’entre eux s’estiment lésés et oubliés. La grogne est palpable chez les investisseurs…

Quand un constructeur gagne de l'argent et publie des bénéfices record, il est logique que son réseau de distribution exprime également sa satisfaction. Lors de l'annonce des résultats record du groupe Stellantis, le 22 février dernier, par son CEO, Carlos Tavares, les choses ne sont pas déroulées ainsi... Bien au contraire !

Les distributeurs : les grands oubliés du partage

Dans les rangs des concessionnaires et investisseurs des quatorze marques du groupe Stellantis, c'est plutôt une réaction de grogne qui s'est rapidement installée. Comme un sentiment d'avoir réalisé une excellente année sur un plan commercial pour le constructeur sans être associé du tout aux résultats et aux bénéfices.

« Le succès n’est pas partagé et cela nous pose des problèmes », déclare un investisseur. « Nous ne sommes pas rétribués à la hauteur de nos engagements et de notre estime pour les marques ». Le ton est donné.

« Tout est fait pour que le réseau ne gagne pratiquement rien »

D'autres distributeurs soulignent également que « le prix des voitures a augmenté, mais les marges de la distribution ont diminué et surtout les marges arrières ont été placées avec des standards difficilement atteignables ». Et d'ajouter : « Tout est fait pour que le réseau ne gagne pratiquement rien. Nous sommes les grands oubliés du partage. Il est difficile d’expliquer aux personnes qui travaillent dans nos concessions que les salariés ne touchent pas les 4 300 euros d’intéressement. N’oublions pas que c’est nous qui vendons les voitures », déclare un autre investisseur.

Aucune rentabilité au sein des réseaux Opel, Citroën et Fiat

Parmi les marques du groupe Stellantis, trois d'entre elles sont pointées du doigt par les distributeurs pour l'effondrement de leur rentabilité et l'absence de vision pour les prochaines années. L'inquiétude est palpable pour Opel, Citroën ou encore Fiat. Le réseau Peugeot semble mieux loti même si une rentabilité estimée entre 1,2 et 1,4 % est tout juste acceptable au regard des efforts fournis dans un contexte de crise. Lors de la publication des résultats de Stellantis, le nouveau patron d'Opel France, Igor Dumas, annonçait une rentabilité de 0,14 % pour le réseau après quatre années de perte. « On ne peut pas se satisfaire que la moitié du réseau Opel perde de l'argent », rappelle un distributeur.

Baisse de la rémunération dans les réseaux

Plusieurs distributeurs des marques du groupe Stellantis font état d'une baisse de la rémunération. Outre le déficit du plan produits pointé chez Opel ou encore Citroën, voire Fiat, les investisseurs rapportent une baisse de la rémunération faciale sur la vente d'un véhicule tout en ayant des marges arrières complexes et pratiquement impossibles à atteindre. Alors que les contrats d'agence sont encore en discussion dans les réseaux du groupe Stellantis, une grogne s'installe chez les distributeurs. Une grogne de plus en plus palpable.

À noter ce distributeur qui n'attend plus rien du constructeur... « La méthode Tavares de réduction des coûts nous amène à réfléchir sur notre dépendance vis-à-vis du constructeur. C'est certainement le seul point positif ! Nous n'allons plus attendre les primes, mais il est urgent de diversifier nos activités et nos investissements ».