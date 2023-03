Bénéfices records et départs volontaires chez General Motors

General Motors vient d’ouvrir un plan de départs volontaires à ses collaborateurs. Le constructeur veut réduire ses coûts fixes de 2 milliards de dollars par an sur les deux prochaines années.

Selon des informations relayées par l’AFP et confirmées par le constructeur, General Motors vient de proposer un plan de départs volontaires à tous ses collaborateurs dans le monde. Cette initiative entre dans la stratégie du groupe de réduire ses coûts fixes de 2 milliards de dollars par an au cours des deux prochaines années. GM a déjà largement réduit ses effectifs au cours des dernières années avec plusieurs campagnes de licenciements. Dans un contexte toujours délicat pour le constructeur mais nettement moins périlleux, sa présidente Mary Barra a opté pour des départs volontaires accompagnés. En effet, GM a présenté de meilleurs résultats que prévus pour l’année 2022, avec un chiffre d’affaires de 156,7 milliards de dollars, en hausse de 23 %, et un bénéfice opérationnel de 14,5 milliards de dollars. La firme est repassée en tête des ventes de véhicules neufs aux États-Unis devant Toyota mais elle reste largement basée sur les ventes de « trucks » thermiques sur son marché national. Elle reste notamment en retrait en matière d’électrification.

Coût provisionné

General Motors n’a pas précisé ses objectifs en matière de nombre de départs volontaires mais la firme a provisionné jusqu’à 1,5 milliard de dollars pour absorber le coût de ce plan. Cette somme devrait dépendre du nombre de salariés qui accepteront l’offre de GM. Cette dernière concernerait notamment les collaborateurs rémunérés sous forme de salaire fixe, parallèlement à ceux payés à l’heure. Le nombre de ces employés atteindrait 58 000 aux États-Unis et 23 000 hors du pays. Selon une information révélée par le Wall Street Journal au début du mois de mars, le constructeur aurait déjà licencié 500 personnes à l’issue de bilans de performances défavorables. Ce plan de départs volontaires intervient peu de temps après l’annonce d’un plan de licenciements concernant 3 800 personnes en Europe chez Ford.

Constructeur en recomposition

Fortement secoué par les multiples crises et évolutions globales de l’automobile, General Motors a plongé au cours des cinq dernières années. L’ancien numéro un mondial est passé de 10 millions de voitures en 2016 à 6 millions en 2022. Sur ce total, 572 000 unités sont des Wuling Hong Guang Mini EV vendues en Chine dans le cadre d’une coentreprise dont GM ne possède que 34 %. Ce pays est d’ailleurs le premier marché mondial du constructeur américain, avec 2,47 millions de véhicules, soit 41v% de ses ventes. Les États-Unis arrivent au deuxième rang, avec 2,26 millions d’unités, soit 38 %. L’Amérique du Sud est son troisième marché, avec 350 000 voitures, soit 6 % de ses livraisons. L’Europe n’est plus qu’un souvenir pour GM, depuis la vente d’Opel Vauxhall à Stellantis. En matière d’électrification, au-delà de la petite citadine chinoise 100 % électrique, le groupe s’est fixé comme objectif une production de 400 000 modèles en Amérique du Nord en 2024. Un pari délicat, puisque ce nombre s’élevait à 45 000 en 2022. Pour y parvenir, GM a besoin de ressources financières. Le constructeur veut abaisser son coût par véhicule pour dégager davantage de rentabilité sur tous ses produits. Ce plan de départs doit contribuer à ces économies. Dans le même temps, la firme table sur un revenu net attribuable aux actionnaires de 8,7 à 10,1 milliards de dollars à l’issue des résultats de l’année dernière.