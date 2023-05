Benjamin Huvé prend du galon chez Vinfast France

Seize mois seulement après son arrivée chez Vinfast France comme responsable BtoB, Benjamin Huvé vient d’être promu directeur des ventes de l’entreprise pour le marché hexagonal. Une reconnaissance professionnelle salutaire pour celui qui avait quitté ALD Automotive après un peu moins de dix-sept ans de carrière. De fait, diplômé de l’ESCE en 2004, il avait été recruté par ALD Automotive l’année suivante, occupant divers postes comme celui de responsable grands comptes nationaux (2010-2014) puis internationaux (2014-2018).

« Je suis très heureux de vous annoncer que j'ai été nommé Directeur Commercial Pays VinFast France, s’est exprimé Benjamin Huvé à travers un post sur LinkedIn. C'est un grand plaisir et une grande fierté de se joindre à une équipe aussi dynamique, motivée et professionnelle à un moment crucial pour l'entreprise. Merci Thuy Nguyen et Hakan Ceylan pour votre confiance. A mes partenaires et contacts B2B, je continuerai à mener l'activité en parallèle et resterai votre interlocuteur privilégié ».