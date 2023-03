Benoît Saux nouveau directeur après-vente de Suzuki France

Suzuki France annonce l’arrivée de Benoît Saux en qualité de nouveau directeur après-vente pour les activités auto et moto de la marque. Il succède à Luc Malnoury qui fait valoir ses droits à la retraite.

Après seize ans de bons et loyaux services, Luc Malnoury est parti à la retraite laissant vacant le poste névralgique de directeur après-vente chez Suzuki France. La marque annonce l’arrivée de Benoît Saux à ce poste pour les activités auto et moto. Benoît Saux a aussi intégré le comité exécutif de l’entreprise le 20 février dernier.

Benoît Saux fait valoir une riche expérience automobile, notamment chez Renault

« En 2004, à l’issue de sa formation à l’IFMA – Sigma Clermont, Benoît Saux intègre le groupe Renault et y occupe plusieurs fonctions liées à l’après-vente au siège (garantie, documentation technique, logistique…) mais également sur le terrain auprès du réseau français. Il a également eu la responsabilité de l’après-vente pour la région Asie-Pacifique », rappelle un communiqué. Et de poursuivre : « En 2021, il est nommé directeur des solutions CRM de la société Izmocars France, start-up spécialisée dans l’accompagnement et la formation des groupes de distribution automobiles, ainsi que dans la digitalisation de leurs opérations ».

Un début d’exercice 2023 sous tension pour Suzuki

À l'amorce de son plan d'électrification, Suzuki a débuté 2023 en retrait, comme Stéphane Magnin l’avait annoncé, avec un recul de 20,7 % au cumul de janvier et février en véhicules particuliers neufs, pour 2 390 immatriculations, soit une part de marché de 1 %. Le véhicule utilitaire neuf est bien mieux orienté, 621 immatriculations (+ 95,2 %).