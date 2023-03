Bentley Cube : le nouveau concept de distribution inauguré en Corée

Bentley vient d’inaugurer un nouveau concept de distribution en Corée. Baptisé Bentley Cube, il prend la forme d’un mini building implanté dans l’un des quartiers les plus huppés de Séoul.

Bentley vient d’ouvrir le premier exemple d’un nouveau concept de distribution en Corée. Implanté dans le quartier privilégié de Cheongdam, à Séoul, il prend la forme d’un mini building carré, d’où son nom de Bentley Cube. Selon la marque, cet établissement inaugure « un nouveau concept de design qui influencera le futur modèle de distribution expérientiel de Bentley à travers le monde ». Le bâtiment a été officiellement inauguré par Adrian Hallmark, président et CEO de Bentley Motors, accompagné par plusieurs membres du comité de direction. « Je suis heureux d’être présent aujourd’hui à Séoul, centre de l’un des principaux marchés du luxe dans le monde. Le lancement du Bentley Cube symbolise l’importance croissante du marché coréen pour Bentley » a souligné le dirigeant à cette occasion. En effet, la marque a vendu 775 voitures dans le pays l’an dernier, ce qui en fait l’un des plus dynamiques dans la zone Asie-Pacifique. Le lancement des modèles S et Azure cette année devrait renforcer cette croissance dès les mois à venir selon la firme. Ce nouvel écrin abritera ainsi ces nouvelles versions dans une ambiance particulière.

Quatre étages et une terrasse

Le Bentley Cube s’élève donc sur quatre étages et dispose d’une terrasse en plein cœur du quartier chic de Cheongdam. Le site possède une suite réservée à la personnalisation du véhicule. Le client peut mettre ses idées en pratique grâce aux possibilités de la division Mulliner. Un autre salon est réservé à la détente, tandis qu’un auditorium permet d’écouter sa musique préférée par l’intermédiaire d’une installation de haute-fidélité Naim. La marque est présente en tant que partenaire de Bentley pour son équipement audio en première monte. Le constructeur introduit également sur place un nouvel écrin de présentation de ses voitures, basé en grande partie sur une essence de bois bien connue de la marque et de ses clients : le noyer. Ce bois est utilisé dans sa longueur pour mettre en avant ses veines. Lors de l’inauguration, le coupé Batur, limité à 18 exemplaires, se laissait admirer sur cet espace. L’ouverture de ce Bentley Cube est le fruit d’un partenariat entre la marque et Charmzone Automotive, son distributeur local. Alors que la capitale coréenne compte déjà une Bentley Tower consacrée à la vente mais surtout à l’après-vente des voitures de la marque, le Bentley Cube complète l’expérience des clients sur place. Grâce à cet univers complet, le groupe de distribution souhaite faire de Bentley une marque de luxe globale, au-delà de l’automobile.