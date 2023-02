Bentley envoie son moteur W12 au musée

Bentley a annoncé récemment la fin de son moteur W12. Lancé en 2014 et issu d’un bloc développé par le groupe Volkswagen, ce propulseur n’est plus dans l’air du temps. Les derniers exemplaires sont encore disponibles jusqu’en fin d’année 2023.

Bentley vient d’annoncer la fin de son moteur W12 pour avril 2024. Les commandes restent ouvertes jusqu’au mois de décembre 2023 mais le nombre d’allocations disponibles serait réduit. Conçu par le groupe Volkswagen, ce propulseur a été utilisé par plusieurs marques du constructeur. Son arrivée chez Bentley date de 2003 et la firme lui doit une bonne partie de son renouveau. Lancé sur le coupé Continental GT, il a convaincu une clientèle exigeante de revenir vers une marque considérée comme vieillissante. Depuis cette date, le W12 biturbo de 6 litres est entré sous le capot des autres modèles de la firme et a évolué régulièrement pour arriver à une ultime version de 750 chevaux. En 20 ans, sa puissance a augmenté de 37 %, son couple de 54 % et ses émissions ont été réduites de 25 % selon la firme. En fin de production, Bentley aura livré plus de 105 000 exemplaires de W12.

750 chevaux sur Batur

La version la plus extrême de ce moteur a été développée pour le coupé Batur, encore à l’état de pré-production. Cependant, tous les exemplaires sont déjà vendus et les clients devront se rabattre sur les Continental GT, Bentayga et Flying Spur pour obtenir l’une des versions de 659 chevaux. Montés individuellement par une équipe de 30 personnes, ces moteurs sont testés systématiquement en fin de chaîne avant d’être installés dans le véhicule. La marque prépare le reclassement de ces spécialistes, qui quitteront sans doute cette mission avec un pincement au cœur. La ligne de montage sera démantelée et laissera place aux autres motorisations de la marque. L’avenir passera notamment par l’hybride rechargeable, avant l’arrivée de l’électrique.