Bercy appelle TotalEnergies a bloquer à 1,99 euro les prix des carburants au-delà de 2023

Le ministre de l'Économie et des Finances demande au pétrolier français de continuer à plafonner le prix de l'essence et du diesel à 1,99 euro le litre au cours des prochains mois mais aussi l'année prochaine.

Les prix des carburants sont repartis à la hausse ces dernières semaines. Alors que l'inflation se maintient dans le pays et que les dépenses de rentrée pèsent sur le budget des ménages, Bruno Le Maire demande aux pétroliers de maintenir les dispositifs qu'ils ont mis en place pour limiter l'impact de l'envolée des cours du baril de pétrole auprès des automobilistes.

Le ministre de l'Économie en appelle plus particulièrement à TotalEnergies qui s'était engagé en avril à ne pas facturer plus de 1,99 euro le litre de sans-plomb ou de gazole dans l'ensemble de ses stations-services situées en France.

« Je souhaite que TotalEnergies, qui a pris l'engagement de plafonner les prix de tous les carburants à 1,99 euro jusqu'à la fin de l'année, prolonge ce plafonnement au-delà du 31 décembre 2023 », a fait savoir le locataire de Bercy au micro de Franceinfo.

Gazole et essence en augmentation depuis juillet

Ce dernier exclut par ailleurs le retour de la ristourne gouvernementale de 30 puis 10 centimes d'euro par litre accordée l'an passé lors des passages à la pompe. Remettre en place ce mécanisme serait, pour Bruno Le Maire, « une triple aberration : écologique, budgétaire et diplomatique ».

Selon les données du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique, le litre de gazole est actuellement affiché à la pompe à 1,858 euros tandis que le litre de SP95-E10 est proposé, en moyenne, à 1,926 euro.

Comme le montre le graphique ci-dessus, au début de l’été, et plus précisément au moment des premiers départs en vacances, le litre de diesel était affiché à 1,70 euros et celui de SP95-E10 à 1,82 €.