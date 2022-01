Berner accompagne les réparateurs sur la maintenance des freins

Après la vidange et les pneumatiques, le freinage est l'un des postes les plus rémunérateurs d’un atelier de réparation automobile. Berner souhaite armer les professionnels avec des produits, des outils, des équipements pouvant les aider au quotidien.

Le distributeur allemand de produits, outillages et solutions de réparation entend accompagner ses clients de l’après-vente automobile lorsqu’ils interviennent sur le système de freinage des véhicules légers. La marque le fait à travers la fourniture de produits chimiques pour laquelle elle dispose, rappelons-le, de son propre laboratoire. C’est le cas de la pâte « frein silence » que Berner préconise pour réduire le bruit strident au freinage. Il s’agit d’une formule 100 % céramique qui s’applique, via un pinceau intégré, entre l’étrier et les plaquettes. Cette pâte résiste à l’eau, à la pression et aux températures élevées.

Sur ce même thème, le distributeur dispose également de l’ensemble des outils de métrologie nécessaires pour mesurer l’usure des pièces composant le circuit de freinage : pied à coulisse ou micromètre pour les disques de frein, jauge de profondeur pour les plaquettes de freins…

Berner, pense également au remplacement du liquide de frein, opération majeure pour l’efficacité d’un circuit de freinage et pourtant trop souvent négligé par la profession. Pour cela, le distributeur propose dans son offre un purgeur électrique. Rapide à l’usage, il permet à un opérateur seul de réaliser un remplacement de liquide et la purge du circuit sans le concours d’une autre personne.

Enfin, pour amener une solution complète aux réparateurs, Berner annonce la sortie prochaine de ses liquides de frein DOT 4 et DOT5.1.