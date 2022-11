Berner complète son offre d'outillage isolé

Cette nouvelle offre de Berner qui répond à la norme NF C18-550 en vigueur contient trente outils isolés et utiles lors des interventions, sous tension, sur les véhicules électriques ou hybrides. Le pack proposé comprend un tournevis avec 14 lames VDE interchangeables (PZ, fente, PH et TX) ainsi qu’un jeu de 5 pinces VDE (universelle, à bec demi-rond droit, à bec demi-rond 45°, à dénuder et coupante). Un coffret contenant un cliquet entièrement isolé 3/8’’, sa rallonge et ses douilles, prend également place dans cette sélection d’outils que Berner commercialise dans un coffret de rangement de la série Bera Clic+.