Berner dévoile une pâte "service freins silence" dédiée à la mobilité électrique

La nouvelle pâte service freins silence est destiné à la mobilité électrique. Elle empêche les bruits de grincement et demeure résistante aux hautes températures et à la pression.

Berner propose la pâte service freins silence pour les travaux d'inspection et de réparation sur tous les systèmes de freinage, tels que ABS, ASR et ESP. Grâce à sa résistance aux hautes températures, le produit convient également pour les raccordements boulonnées exposés à de hautes températures. Il s'applique directement à l'aide d'une brosse adaptée. Cependant, il est déconseillé de l'appliquer sur la face avant des plaquettes et des disques de freins situés dans la zone de friction, mais aussi de le mélanger avec d'autres graisses.

Conçue pour la mobilité électrique, la pâte permet de bénéficier de freins silencieux et d'une protection anti-corrosion. En plus des hautes températures (-20 et +150 degrés) et de la haute pression des freinages, le produit résiste également à l'eau et à l'eau salée.