Berner en croissance de 8,4 % sur 2022-2023

Berner vient de communiquer sur ses résultats 2022-2023 (avril à avril). Son chiffre d'affaires, corrigé des effets de consolidation, a connu une croissance supérieure de 8,4 % pour s’établir à 1,17 milliard d'euros. La société a augmenté ses effectifs de près de 5%.

« De nombreuses décisions stratégiques et investissements réalisés au cours des dernières années portent aujourd’hui leurs fruits. Notre focalisation sur les innovations chimiques a convaincu nos clients. Dans nos centres, de plus en plus nombreux, nous proposons encore plus de services et de produits. En ce qui concerne la logistique et nos canaux de vente digitaux, nous nous sommes renforcés et avons réagi à temps à l'évolution des conditions du marché » commente Christian Berner, PDG du groupe.

La dynamique de croissance s'est toutefois ralentie en raison du contexte général difficile, en particulier dans le secteur de la construction. Les ventes dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie se sont bien développées avec des augmentations d'environ 10 %. Le secteur de la construction a connu une progression plus faible, de 6 %.

La majeure partie du chiffre d'affaires est toujours réalisée par les quelques 5 100 commerciaux. Près d'un tiers des ventes est effectué via les canaux alternatifs (commerce en ligne, par téléphone, dépôts). Le chiffre d'affaires réalisé sur le digital a connu, à lui seul, une croissance à deux chiffres (17%) pour la quatrième fois consécutive au cours de l'exercice écoulé.

L'ouverture gagnante de centres

La stratégie lancée il y a trois ans, qui consiste à ouvrir des dépôts en ciblant des zones urbaines où les artisans peuvent bénéficier de conseils, de services et de produits, se poursuit également. Au cours des derniers mois, six nouveaux dépôts ont ainsi été ouverts en Espagne, en France, en Lettonie, en Italie et aux Pays-Bas. Au total, l'Europe compte désormais près de 60 dépôts. Le chiffre d'affaires de ces derniers a augmenté de plus de 33% par rapport à l'année précédente.

Le groupe anticipe cette année encore une croissance sensiblement ralentie, en particulier dans le secteur de la construction. A remarquer, l’arrivée d’un nouveau logo, de nouvelles couleurs et d’une nouvelle baseline : « repousser les limites ».