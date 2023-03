Berner est prêt pour la nouvelle saison de climatisation

Alors que la période de maintenance des climatisations va bientôt démarrer dans les ateliers, le distributeur allemand Berner rappelle aux professionnels l’importance de son offre en termes de produits et de solutions dédiées à cet équipement.

Afin de permettre à ses clients réparateurs de pouvoir intervenir efficacement sur les différentes climatisations y compris celles plus récentes qui équipent les véhicules hybrides et électriques, Berner étoffe son catalogue de nouveaux produits. Parmi ceux-ci notons l’interrêt du « Stop fuite », ce produit qui s’injecte dans le circuit de climatisation pour colmater les micro-fuites. Ou aussi le nettoyant climatisation qui, injecté en profondeur à l’aide d’une buse, nettoie directement les conduits de distribution d’air.

En termes de nettoyage, n’oublions pas l’efficacité d’un produit tel que le nettoyant climatisation « One shot » qui une fois percutée dans le véhicule et aspirée par sa climatisation, élimine les « virus enveloppés » tels que la Covid-19, les bactéries et les champignons, neutralisant par la même occasion les sources de mauvaises odeurs.

Le distributeur indique que si les ventes de cette formulation virucide (normée EN14476+A2) ont explosé lors du confinement, elles sont vouées à perdurer tant la désinfection des véhicules et de leurs climatisations semble être devenue une habitude pour les professionnels.