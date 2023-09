Berner mise sur une chimie plus responsable

Le nettoyant pièces mécaniques X-Treme est une nouvelle formule biodégradable (conforme à la norme 301A de l’OCDE) qui dispose d’un très haut pouvoir dégraissant. Grace à cette caractéristique, le produit permet de débarrasser toutes pièces mécaniques des saletés les plus tenaces telles que la graisse, le goudron ou encore les résidus de combustion. Le nettoyant peut être utilisé indifféremment en pulvérisation ou en bain.

« Jusqu’à présent, les dégraissants biodégradables étaient jugés comme étant moins performants que les produits conventionnels. Avec notre nettoyant pièces mécaniques X-Treme, nous sommes fiers de changer la donne et de proposer une solution aussi efficace que responsable vis-à-vis de l’environnement et de l’utilisateur » déclare Charles-Edouard Jarlot, responsable marketing marché mobilité de Berner France.

La formule de l’X-Treme est exempte de solvants (organiques et fossiles) et de composés organiques volatiles (COV). Il ne libère donc pas de vapeurs susceptibles de provoquer des maux de tête et autres effets indésirables au personnel dans l‘atelier. Un avantage de taille qui devrait aider ce produit à s’imposer dans les garages et à encourager les professionnels du secteur à changer leurs regards vis-à-vis des solutions biodégradables.