Berner permet de débosseler en douceur

Conçu pour le redressage ciblé de panneaux de carrosserie, le nouveau débosseleur proposé par Berner exploite une forte dépression appliquée sur une ventouse elle-même en prise sur la carrosserie pour permettre avec la masse à inertie le recul de la tôle. C’est l’application dosée, grâce à un robinet, de l’air comprimé qui permet de générer une dépression variable nécessaire au maintien de la ventouse sur la surface à tirer et redresser.

L’outil est commercialisé avec 3 ventouses, dotées de protections, de 75, 100 et 125 mm de diamètre permettant de l’adapter à différentes situations d’interventions. Figure également au catalogue pour le débosseleur, un crochet de 90 mm permettant des « tirages » de tôle plus déformées. Le crochet est alors utilisé sur des rondelles soudées sur la surface permettant une traction bien plus importante.