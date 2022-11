Berner prévient l’encrassement des moteurs hybrides essence

De part l’utilisation récurrente et sur de petites distances de la propulsion électrique, les véhicules hybrides peuvent être amenés à très peu solliciter le moteur thermique. Celui-ci est alors soumis à des cycles de fonctionnement courts durant lesquels il ne peut atteindre sa température optimale de fonctionnement.

C’est pour contrer ce phénomène que Berner lance l'additif « hybride essence » à verser directement dans le réservoir à carburant. Ce produit va permettre de nettoyer les différents dépôts formés dans le circuit d’admission et les chambres de combustion. La formule autorise aussi une légère lubrification des circuits et surfaces traitées, et ainsi retarder la réapparition du phénomène. De plus l'additif dispose de caractéristiques qui empêche le vieillissement du carburant moins utilisé sur ces courts trajets.

L’additif « hybride essence » s’utilise sur tous les véhicules hybrides équipés d’un moteur thermique fonctionnant à l’essence ordinaire, E5 ou E10. Il est conditionné en flacon de 150 ml permettant de traiter 40 à 60 litres de carburant. Pour un traitement préventif, la préconisation du fabricant est de 2 000 km. Pour un traitement intensif, le conseil est de procéder à son utilisation à chaque ravitaillement.