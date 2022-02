Berner propose la clé mixte "duo clic"

Conçu pour pouvoir intervenir dans des zones exigües, la clé mixe « duo clic » puise son originalité dans son double effet cliquet présent à la fois côté empreinte à œil de la clé mais aussi (et c’est là la nouveauté) côté fourche de la clé. Rendu possible grâce à un rochet précis implanté dans le creux de la fourche et qui s’escamote automatiquement lors de la reprise sur la tête de vis ou d’écrou, la clé assure la fonction cliquet avec une fluidité acceptable.

La réversibilité du mouvement est possible par simple retournement de la clé que ce soit côté fourche ou côté empreinte à œil. La clé s’avère précieuse dès que le débattement autour de la clé est limité et ce tout en conservant la force devant être exercée sur la boulonnerie concernée.

Berner commercialise la clé « duo clic » dans les 5 dimensions (8-10-13-17-19) les plus couramment utilisées en mécanique automobile et les conditionne dans une pochette souple tissée.