Berner s'intéresse à la carrosserie

Pour le distributeur, l’avenir des garages passe par la proposition de nouveaux services comme la réparation des petites et moyennes surfaces sur les carrosseries. La tendance du marché et de sa réalité économique pousse vers le reconditionnement des véhicules d’occasion pour lesquels l’engouement d’un grand nombre d’automobilistes est grandissant. L’essort de la location (LLD et LOA) et la necessité pour ses adeptes de devoir restituer un véhicule en parfait état pousse également les ateliers vers cette activité complémentaire à celle de la mécanique.

Pour encourager cette diversification d’activité dans les structures après-vente Berner propose un nouvel assortiment conçu pour faire gagner du temps aux professionnels qui s’adonnent à la réparation des carrosseries. Le distributeur lance un mastic Premium, fin et sans styrène, qui dispose d’un temps de séchage 40% inférieur à celui des autres références existantes. De quoi réduire le délai d’immobilisation du véhicule dans l’atelier et satisfaire les clients. De plus, la formulation de ce mastic change de couleur dès lors qu’elle est sèche et prête à être poncée (environ 12 minutes), passant du bleu au gris, cette modification permet de contrôler rapidement l’avancement de la réparation.

Outre ce mastic, Berner lance également un disque abrasif Premium qui, grâce à un revêtement spécifique, réduit la chaleur lors du ponçage (apprêt, mastic, etc.) et évite ainsi l’effet d’encrassement jusqu’à offrir une finition parfaite et sans reprise. À cela s’ajoute des centaines de références, dont une gamme complète de marteaux et de tas pour le débosselage. Autant de produits utiles pour des garages qui chercheraient à se diversifier pour péreniser leur activité aujourd’hui et demain.