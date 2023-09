Best Drive lance la commercialisation du pneu reconditionné Léonard de Mobivia

Créés il y a quelques années par le Collectif Génération Responsable, les labels Commerçant Responsable et Enseigne Responsable vise à évaluer le niveau de performance atteint par les points de vente en matière d’environnement, des relations collaborateurs, de relations clients et d’intégration du point de vente à son territoire.

Des labels au sein desquels s’est inscrite en 2020 l’enseigne Best Drive d’entretien auto et de pneumatiques appartenant à Continental. Elle compte à date 230 points de vente pour un chiffre d'affaires en 2022 de plus de 330 millions d’euros.

Treize agences ont été auditées par SGS sur l’année 2023 et le label a été obtenu dans l’ensemble du réseau avec une note globale en notable hausse.

« Dès le mois de septembre et afin de poursuivre la stratégie enclenchée aux côtés du Collectif Génération Responsable depuis maintenant trois ans, BestDrive proposera une offre produit encore plus verte, plus responsable et plus durable. En parallèle et de manière continue, nous travaillons sur un bon nombre de projets à fort impact » commente Frédéric Moulin, directeur innovation, transformation et satisfaction Client.

Ainsi, deux nouveautés feront leur apparition au catalogue : le pneu Continental UltraContact NXT et le pneu Léonard de Black Star.

Le premier incarne la nouvelle génération de pneumatiques du manufacturier allemand et marque l’accession au niveau supérieur en matière de durabilité grâce à l’usage de matériaux recyclés et biosourcés, jusqu’à 65%.

Le second est un pneumatique reconditionné, fabriqués à Béthune par l'entreprise Black Star (groupe Mobivia). Les pneus Leonard sont composés de 80% de matière recyclée et permettent d’économiser jusqu’à 63% de CO2 lors de la fabrication.

« Nous assistons à une réelle évolution des consciences. Nos clients apportent une importance au choix des produits mais aussi aux process de fabrication et à leurs impacts sur l’environnement. Avec ces deux nouveaux pneumatiques, BestDrive s’aligne d’autant plus avec leurs attentes et poursuit ses engagements RSE initiés en 2020 » conclut Pauline Grison, chef de produit.