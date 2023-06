Best Drive renforce son Comex

Le Comex de Best Drive France qui entourera son nouveau directeur général, Alessandro de Martino se renforce avec les différentes nominations suivantes :

Bruno Alavoine, directeur système informatique, centre de relation client et administration des ventes. 12 ans au sein de Continental et depuis 2011 en poste chez BestDrive France, Bruno a participé au développement de l’enseigne depuis ses débuts et a évolué à travers différents services. Il est doté d’une expérience experte dans les systèmes informatique, la relation client et l’administration des ventes.

Franck Mathieu, directeur franchise. Fort d'une expérience de 28 ans dans l'univers du pneumatique et de l'entretien automobile, Franck est en charge du développement et de l'animation des réseaux partenaires ContiClub (Eurotyre 230 centres et BestDrive Franchise 62 centres). Il est accompagné dans ses missions par une équipe de 13 personnes dont 7 conseillers réseaux.

Pierre Hamard, directeur commercial et marketing. Disposant de plus de 20 années d’expérience en stratégie commerciale notamment chez Danone puis Carglass, il a rejoint les équipes de BestDrive France en qualité de directeur commercial et marketing. Pierre exerçait précédemment le poste de directeur commercial chez Loxam.

Stephane Gire, directeur des relations humaines. Stéphane a commencé sa carrière côté industriel dans différentes fonctions de management en HSE chez Faurecia puis Stellantis en France et en Angleterre, avant de prendre la responsabilité du recrutement du Groupe et la DRH des marques Citroën et DS France. Ces 5 dernières années, en qualité de directeur des ressources humaines, il a accompagné le développement de l'enseigne Distrigo en France et en Europe. Stéphane a pris la direction des RH de BestDrive France fin 2022.

Sabry Chihi, directeur national des opérations. Sabry rejoint BestDrive France avec une grande expérience de plus de 25 ans dans divers rôles de direction générale, opérationnelle et commerciale, dans des entreprises axées sur les services. Sa dernière mission était au sein du Groupe Fraikin. Il a intégré BestDrive France en tant que directeur national des opérations au printemps 2023.

Frédéric Moulin, directeur innovation & transformation et satisfaction client. En poste depuis 23 ans chez Continental Automotive en France & en Europe, Frédéric a développé pendant 15 ans des solutions business autour du multimédia et de l’interface homme machine pour tous types de constructeurs. Il est en charge de l’innovation, des services, des solutions de mobilité, de la satisfaction client et de la RSE chez BestDrive, depuis le printemps 2021.

Isabell Bork, directrice administrative et financière. Forte d’une expérience de plus de 10 ans en finance, dont près de 8 ans chez Goldman Sachs à New York et Londres, Isabell passe ensuite 2 ans chez Continental à Hanovre dans le département fusions & acquisitions et est DAF du réseau BestDrive France depuis novembre 2021.