BestDrive dévoile son nouveau pneu toutes saisons

Depuis maintenant 3 ans, BestDrive propose sa propre gamme de pneumatiques fabriqués en Europe et destinés aux professionnels comme aux particuliers (voiture/camionnette/SUV). La marque poursuit aujourd'hui l'enrichissement de ses gammes hiver et été avec le BestDrive All Seasons. Comme l'impose la loi Montagne, qui s'appliquera le 1er novembre, le pneu BestDrive All Seasons porte les marquages M+S et 3PMSF. Laurent Proust, directeur général délégué de BestDrive France, commente : « Le BestDrive All Seasons vient apporter une solution idéale pour nos clients dans le contexte économique actuel. Produit en Europe par un grand manufacturier et assuré un an, il est également homologué ‘loi Montagne’ grâce à ses deux marquages M+S et 3PMSF, permettant un roulage toute l’année. Cette nouveauté produit est également disponible pour nos clients professionnels disposant de flottes de véhicules légers ».

Avec BestDrive All Seasons, la marque propose une solution valable tout au long de l'année :

Adaptée sur routes enneigées : la bande de roulement est dotée de lamelles, pour une adhérence améliorée ;

Adapté sur routes mouillées : les rainures longitudinales sur la bande de roulement , et les rainures latérales entre les blocs d'épaule, permettent une meilleure évacuation de l'eau. Le pneu réduit ainsi le risque d’aquaplaning,

Adapté sur routes sèches : le pneu toutes saisons est équipé d'une section centrale et rigide de la bande de roulement, qui permet de minimiser les distances de freinage et améliorer la tenue de route du véhicule par temps sec.

Proposé en 20 dimensions (14 pouces – 15 pouces - 16 pouces – 17 pouces – 18 pouces), le BestDrive All Seasons s'applique aux véhicules de tourisme, comme les SUV.