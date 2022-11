BestDrive étoffe son offre dépannage

Après le lancement en 2021 de BestDrive 24/7, le réseau étend son offre aux transporteurs/chauffeurs non existants dans sa base clients, toujours par l’intermédiaire du même numéro unique. De plus, BestDrive propose désormais le paiement sécurisé à distance. Le nouveau service est disponible via l’application Paytweak et permet à tout professionnel détenteur d’une carte bancaire de bénéficier des mêmes avantages qu’un client référencé, comme une prise en charge de l’appel rapide et une intervention efficace de l’équipe dépannage sur le lieu de l’incident en moins de 2h. Laurent Proust, directeur général délégué de BestDrive, commente : « Nous sommes fiers d’innover et d’étendre notre offre dépannage non seulement à l’ensemble de nos clients professionnels mais aussi aux transporteurs et chauffeurs non existants dans notre base. BestDrive vise l’excellence et l’extension de notre offre dépannage nous permet d’accompagner nos clients et prospects de manière toujours plus efficace afin de répondre au mieux à leurs attentes et besoins. »

Grâce au service de géolocalisation du call center, le client est automatiquement redirigé vers la cellule régionale la plus proche. Pour mémoire, toutes les agences et points de service BestDrive disposent d’un stock de pneu et d'une équipe prête à intervenir 24/7.