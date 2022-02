BestDrive : Perrine Carrër-Delabarre nommée responsable marketing et communication

Perrine Carrër-Delabarre prend le poste de responsable marketing et communication de BestDrive

Perrine Carrër-Delabarre a rejoint les équipes de BestDrive France au poste de responsable marketing et communication. Diplômée de l’Ecole supérieure de Commerce de Reims, Perrine Carrër-Delabarre accompagne la stratégie marketing de Continental depuis plus de 11 ans. Après 7 ans au sein de la division pneumatiques, elle a rejoint la filiale Automotive, en tant que responsable marketing et communication dans l’équipe grand compte Renault-Nissan-Mitsubishi monde en 2018.

« Je suis ravie de rejoindre le réseau BestDrive pour accompagner son développement en France. Le challenge qui anime les équipes, sur des sujets en pleine mutation tels que la gestion de flottes, l’expérience client ou encore, la création de services sur mesure est pour moi source d’inspiration, et fait écho avec mes expériences acquises dans d’autres filiales du groupe» indique Perrine Carrër-Delabarre.

En France, BestDrive compte 1600 collaborateurs, plus de 200 points de services avec un chiffre d'affaires en 2021 de plus de 300 millions d’euros.