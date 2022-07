BestDrive s'associe à Kertrucks Pneus

Spécialisé dans les activités de distribution et location de véhicules utilitaires et poids lourds, pneumatiques et des services aux flottes, Kertrucks Pneus compte 50 implantations en Bretagne et enregistre un chiffre d'affaires de 330 millions d'euros. Le groupe rejoint aujourd'hui le réseau BestDrive, qui a repris, depuis le 1er juillet, les douze agences du réseau situées en Bretagne et dans les Pays de la Loire (53, 44, et 49). Pour Laurent Proust, directeur général délégué de BestDrive, « cette opération est un accélérateur dans notre stratégie de construction d'un maillage national complet et de proximité au travers de nos filiales et en franchise représenté par plus de 60 points de vente dorénavant. »

À ce jour, BestDrive et Kertrucks Pneus disposent de 30 points de service en Bretagne.