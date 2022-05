Beta France en pleine croissance s’installe dans de nouveaux locaux

Opéré il y a peu de temps, le déménagement du siège de Beta France à la Ciotat (Bouches-du-Rhône) a permis aux 23 collaborateurs qui y travaillent de disposer de nouveaux locaux plus spacieux, très accessibles et répondant mieux aux besoins de leurs activités. La nouvelle antenne française de la marque y bénéficie de 2100 m² d'entrepôt et de 600 m² de bureaux dont une salle de formation et un service après-vente intégré. Notons que la progression touche également les équipes puisqu’après avoir recruté 8 personnes au cours des deux dernières années, Beta France ambitionne de recruter 6 nouveaux collaborateurs d’ici 2025.

« Beta est présent sur le marché français depuis près de 30 ans. Au cours de ces 4 dernières années, le groupe s'est considérablement développé grâce à des acquisitions sur le marché italien. Cette croissance permettra également de nouveaux développements à ses filiales européennes et notamment la France, qui représente plus de 13 % du chiffre d'affaires étranger de Beta », explique Mathias Haudebert, directeur général de Beta France.