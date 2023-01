Betterway fait entrer Edenred à son capital et prépare une carte multi-énergies

Alors que l’inflation et les nouveaux impératifs de sobriété rendent les solutions d’avantages aux salariés et de mobilité verte plus attractives, Betterway fait entrer à son capital Edenred qui réalise un apport de 4 millions d’euros.

Fondée en 2019, Betterway s'est spécialisée dans les pass mobilités avec le premier compte dédié à la mobilité des salariés. La solution permet aux entreprises de participer financièrement aux déplacements de leurs collaborateurs (trajets à vélo, métro, covoiturage ou encore trottinettes). Les employés disposent ainsi d’une carte physique et virtuelle, valable chez l’ensemble des marchands de mobilité partout en France, soit plus de 8 000 magasins de vélos, opérateurs de transports en commun et de mobilité partagée.

Grâce à cette levée de fonds, Betterway va pouvoir étendre ses domaines d’activités en permettant aux employeurs de financer également la recharge électrique ou le plein de carburant de leurs collaborateurs, tout en développant toujours ses solutions de crédit mobilité. En outre, la jeune entreprise s’appuiera sur les moyens commerciaux et marketing d’Edenred pour toucher plus rapidement des dizaines de milliers d’entreprises françaises mais aussi internationales.

De son côté, en contribuant à ce développement, le spécialiste des solutions de paiement fléché renforce sa position sur le marché des avantages aux salariés. Selon Ilan Ouanounou, directeur général d’Edenred France : « Cette alliance avec Betterway vient pérenniser et renforcer notre partenariat. Nous sommes convaincus que les enjeux de mobilité vont s’accroître considérablement à l’avenir, et nous nous devons de proposer à nos utilisateurs, ainsi qu’aux employeurs, la palette de solutions la plus large possible. »

Et Denis Saada et Alain Mady-Fetherstone, cofondateurs de Betterway, d'ajouter : « Les déplacements des salariés sont devenus un enjeu fondamental pour le recrutement, le management et la RSE des entreprises. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, nous allons pouvoir proposer avec Edenred un large panel de solutions de mobilités écologiques et économiques : de la prime transport jusqu’à l’indemnité kilométrique, en passant par le forfait mobilités durables. Cette alliance nous ouvre également la voie de l'international, puisque Edenred est présent dans plus de 45 pays. »