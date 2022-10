Bilan à chaud positif pour Equip Auto

Les organisateurs du salon Equip Auto viennent d’annoncer un premier bilan de l’édition qui s’est tenue du 18 au 22 octobre à Paris Porte de Versailles. Près de 78 280 visiteurs professionnels auraient donc parcouru les stands des 1 000 exposants présents dans le cadre de cette édition du renouveau. Un nombre proche des 80 000 personnes espérées avant l’événement. Dans un contexte toujours difficile, ce résultat s’avère donc positif. Au-delà des chiffres, le salon s’est déroulé dans une ambiance conviviale, quelque peu perdue sur les grands rassemblements depuis la crise sanitaire. Si tous les grands équipementiers n’étaient pas présents, les grands distributeurs et grandes enseignes tenaient le haut de l’affiche. Ces acteurs incontournables du marché de l’après-vente ont fortement contribué à la fréquentation et à l’ambiance de l’événement. Une atmosphère propice aux affaires selon les organisateurs mais aussi selon plusieurs exposants. « Les retours des exposants sont enthousiastes. Ils nous confirment avoir vécu une édition inédite d’Equip Auto Paris, marquée par la convivialité, l’affluence et les affaires faites », commente Aurélie Jouve, directrice d’Equip Auto.

Défilé officiel

Au-delà du public de réparateurs, qui fait la réussite ou l’échec d’un salon comme Equip Auto, plusieurs personnalités ont parcouru les allées. Ainsi, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie a inauguré Equip Auto. Le représentant du gouvernement a insisté sur l’accompagnement de l’État et sur « un soutien massif à l’innovation et à l’industrialisation, sur toute la chaîne de valeur de la filière automobile ». A-t-il voulu parler des milliers d’ateliers présents partout en France ? Difficile de l’affirmer. Les jours suivants, les ministres du travail et des transports ont également visité le salon. Une occasion pour certains de découvrir un monde peut-être inconnu, au-delà des constructeurs et des équipementiers.

Se rapprocher des salons de l’automobile

Il est difficile de dire si la réussite d’Equip Auto repose en partie sur la tenue conjointe du Mondial de l’Automobile. Une question que l’on peut tout autant poser à l’envers. Il paraît cependant certain que les deux événements se sont serrés les coudes et ont eu une influence positive l’un sur l’autre. Aussi, la prochaine édition d’Equip Auto se déroulera dès l’année prochaine, du 28 au 30 septembre 2023, conjointement au salon de l’automobile de Lyon. Fortement concurrencé par Automechanika Francfort et Autopromotec Bologne, Equip Auto a choisi de s’associer à un autre salon de l’automobile pour réunir grand public et professionnels autour de deux événements groupés. L’année 2024 verra quant à elle le retour d’Equip Auto On Tour, à travers plusieurs dates et plusieurs villes de France. Enfin, le salon sera de retour à Paris en 2025, pour fêter ses 50 ans.