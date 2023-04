Le marché de la location longue durée (LLD) en grande forme en mars 2023

D'après le dernier bulletin publié par SesamLLD, la location longue durée a représenté plus de 25 % des immatriculations de véhicules neufs en France le mois dernier.

Le succès ne se dément par pour la location longue durée (LLD). Entre le 1er et le 31 mars dernier, sur les 209 330 immatriculations de véhicules neufs recensées (véhicules particuliers, utilitaires et de société) 55 138 unités étaient rattachées à des contrats de LLD, selon le Syndicat des entreprises des services automobiles en LLD et des mobilités (SesamLLD).

Ainsi, tandis qu'on « observe une hausse des véhicules neufs immatriculés sur les premiers mois de 2023, le marché de la LLD représente 26,3 % des immatriculations du marché global. Une part en augmentation de 23,3 % par rapport au nombre d'immatriculations LLD de mars 2022 », détaille le syndicat, s'appuyant sur des données fournies par Dataneo.

Un tiers des contrats de LLD concernent des véhicules électrifiés

Si « la part des véhicules essence augmente et représente plus d'un véhicule neuf sur trois en LLD (37,8 % des immatriculations, soit 20 819 unités), [...] le renouvellement des parcs se poursuit avec près d'un véhicule sur cinq en LLD qui est [fortement] électrifié (100 % électrique ou hybride rechargeable) tandis que les hybrides (mHEV ou HEV) représentent 14,3 % des immatriculations en LLD, soit 7 888 véhicules. »