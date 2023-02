Semaine des services de l’automobile et de la mobilité au Garac : affluence record de jeunes filles

Pour la huitième édition de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, organisée du 28 janvier au 4 février 2023, le Garac a proposé 23 activités, soit 85 interventions, toutes assurées par les 35 entreprises présentes. Elles ont notamment permis à 825 jeunes du Garac d’élargir leur culture auto, moto, camion, tant au niveau technologique que tertiaire.

Parmi les activités, la traditionnelle « Girl’s day » du Garac a battu un record de fréquentation en recevant 54 jeunes filles issues de 23 collèges et lycées. Elles ont été accueillies en atelier pour effectuer plusieurs activités pratiques et échanger avec des élèves et apprenties du Garac, mais aussi avec les entreprises. 54 jeunes filles, certaines déjà sûres de leur choix, ont osé franchir le pas pour s’informer sur les métiers de l’auto, de la moto et du véhicule de transport routier.