Bill Brower, vice-président des relations avec l'industrie de Solera, société spécialisée dans la data automobile et les solutions digitales liées à la réparation, nous livre ses réflexions sur les avancées technologiques des véhicules et les opportunités qu'elles apportent au niveau des réparateurs aidés en cela par l'intelligence artificielle que cherche à développer l'éditeur.

Ford a récemment lancé son dispositif légal de voiture à conduite autonome, "BlueCruise", aux Etats-Unis, testé actuellement en Angleterre. Cette innovation pourrait être lancée prochainement en France marquant un tournant dans l'évolution des technologies de conduite autonome. Le rêve des voitures autonomes, qui semblait autrefois lointain, est aujourd'hui beaucoup plus proche qu'on ne le pensait. En parallèle, la part des ventes mondiales de véhicules électriques (VE) a fortement augmenté, représentant plus de 14 % des ventes de véhicules de tourisme en 2022, contre 9 % en 2021. L'industrie automobile est donc en pleine effervescence, ce qui offre au marché de l'après-vente une occasion unique d’évoluer et d'acquérir de nouvelles compétences.

S'adapter à l'avenir

L'un des principaux avantages des véhicules autonomes réside dans leurs systèmes de sécurité avancés, qui devraient réduire considérablement le nombre de collisions grâce à la diminution des erreurs humaines et à une prise de décision plus éclairée.

En conséquence, le marché de l’après-vente automobile pourrait diminuer de 50 % d'ici 2030. L'essor du marché des VE pose aussi un défi similaire car les véhicules électriques nécessitent moins d'entretien. Au lieu de considérer cela comme une menace, le marché de l'après-vente doit y voir une opportunité : il faut révolutionner le marché de l’après-vente en se spécialisant dans de nouveaux services de réparations et d’entretiens.

L'essor de services plus écologiques

En adoptant ces changements et en répondant aux besoins spécifiques des conducteurs, les acteurs de l’après-vente peuvent acquérir un avantage concurrentiel. En effet, de plus en plus de conducteurs recherchent des options durables et écologiques: 64 % des conducteurs souhaitent que leur prochaine voiture fonctionne avec de nouvelles énergies . Ainsi, les garages doivent pouvoir offrir des services qui s'alignent sur les préférences écologiques des usagers, afin d'attirer davantage de clients.

En fournissant des services spécialisés pour ces véhicules, le secteur de l'après-vente peut également contribuer activement à réduire l'impact environnemental de l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles émettent à eux seuls 74 millions de tonnes de CO2 chaque année. La responsabilité des émissions doit être partagée à tous les niveaux, que l'on soit constructeur, fabricant, garagiste, expert ou assureur, afin de prendre des décisions plus durables.

L'une des principales méthodes utilisées par les acteurs de l’après-vente pour atteindre cet objectif est le reconditionnement des pièces usagées, ce qui permet de prolonger la durée de vie des produits qui, autrement, finiraient dans des centres de démolissages. En donnant la priorité à la durabilité et à la facilité de réparation lors de la conception des produits, les techniciens peuvent également garantir des pièces plus durables et faciles à entretenir.

Aller de l’avant avec l’Intelligence Artificielle (IA)

À mesure que le paysage évolue, les acteurs du marché de l’après-vente automobile, comme les garagistes, ne sont pas délaissés pour réussir ce pari seuls : il existe une multitude de formations complètes pour aider les techniciens à acquérir de nouvelles compétences pour entretenir les véhicules autonomes et électriques.

L'IA pourra aussi devenir un outil puissant pour aider dans le quotidien des réparations, mais aussi dans le cadre de la formation et du développement de la main-d'œuvre. Les garages devraient se tourner vers des solutions alimentées par l'IA pour aider les techniciens à diagnostiquer et à réparer plus efficacement les véhicules modernes. L'IA peut aujourd’hui permettre aux réparateurs de travailler de manière plus écologique, plus éclairée et plus rapide, en fournissant des rapports de réparation précis qui rationalisent le processus et améliorent la qualité globale du service.

Les véhicules autonomes, l'IA et le développement durable peuvent sembler des concepts lointains, mais ils sont beaucoup plus proches que nous ne le pensons en réalité. Les conducteurs d'aujourd'hui exigent des véhicules modernes, des options durables et des réparations rapides. Pour répondre à ces demandes, les acteurs de l’après-vente automobile doivent se moderniser, ceux qui le font seront à la pointe du secteur dans les années à venir.