bilstein group accueille les amortisseurs Bilstein

Historiquement présent dans le monde de la compétition où depuis de nombreuses années il a acquis une réputation de solidité et de performance, les amortisseurs Bilstein équipent aussi la première monte chez de nombreux constructeurs. Les produits de la marque sont également très présents sur le marché de la rechange pour des modèles de grande diffusion comme la Renault Clio V, la Peugeot 208 ou la Zoe, par exemple.

Avec près de 3 850 références, la gamme d’amortisseurs Bilstein assure une couverture de plus de 95% du parc roulant en Europe. Dans le cadre du déploiement du partenariat entre bilstein group et Bilstein, l’intégralité de l’offre du fabricant d’amortisseurs est stockée sur le centre logistique du distributeur en Ile de France pour des livraisons en J+1. En ce qui concerne les autres références de la gamme (amortisseurs sport et spécifiques), ils sont également disponibles mais en J+3.

« Notre ambition est de redynamiser la présence de la marque et des produits Bilstein en France en mettant en avant toutes les valeurs ajoutées associées au nom Bilstein. A cet effet, nous proposons à nos clients un accompagnement spécifique incluant l’ensemble des services bilstein group. » indique Gildas du Cleuziou, directeur général de bilstein group en France.

Dans le but d’accompagner au mieux le développement de l’offre produits sur le territoire, les équipes du distributeur sont formées sur l’ensemble des technologies par les techniciens du spécialiste de la suspension. Enfin comme pour les 10 000 autres références de pièces de direction et de suspension disponibles chez bilstein group, les commandes peuvent être passées via TecCom et le Webshop du distributeur.