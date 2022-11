bilstein group : des turbos au catalogue en 2023

Equip Auto a été l’occasion pour le fournisseur bilstein group de rappeler l’étendue de son offre qui ne cesse de grossir au travers de ses trois marques febi, Swag et Blue Print. L’accent a été mis sur le renforcement de la gamme febiPlus dont la promesse est de mettre sur le marché de la rechange indépendante des pièces captives des réseaux constructeurs. Plus de 1 500 références de pièces équivalentes à l’origine et garanties 3 ans sont aujourd’hui disponibles intégrant notamment quelques nouvelles gammes. C’est le cas des kits de réparation de faisceau électrique mais aussi des caches-culbuteur et déflecteurs pour disques de frein.

Le fournisseur a de même a rappelé sa légitimité dans le domaine des pièces pour direction et de suspension avec plus de 10 000 références disponibles pour l’ensemble des véhicules européens et asiatiques, soit 95 % des besoins d’un atelier sur cette famille. Rappelons que bilstein group se positionne comme un systémier de la roue avec une offre qui intègre ausi des roulements, de moyeux, des disques et des plaquettes.

Fan de...

bilstein group s’est engagé dans une démarche qui consiste à mettre rapidement sur le marché secondaire des pièces réclamées par les garagistes multimarques. A cette fin, le fournisseur a doté son catalogue électronique partsfinder de la fonctionnalité « fans ». Elle permet aux utilisateurs de contribuer à l’élargissement de l’offre en renseignant un formulaire spécifique de demande de pièces avec la référence d’origine. Il est aussi possible de décrire la pièce souhaitée en indiquant le VIN du véhicule concerné. « Fans enregistre depuis sa mise en ligne près de 1 100 demandes par mois. Elles sont toutes analysées et en fonction des opportunités de marché, les nouvelles références sont intégrées au catalogue » explique Vincent Barbe, business developer. Dès qu’une nouvelle référence de pièce est créée, l’utilisateur demandeur reçoit une notification. Ainsi, plus de 500 nouveautés sont rajoutées à l’offre chaque mois, souvent six mois après la commercialisation d’un nouveau véhicule. C’est ainsi que le bilstein group a tout récemment lancé des supports de cric spécifiques à Tesla.

Bientôt la nouvelle famille turbos

Il y a un an bilstein group rachetait la société allemande Motair Turbolader, spécialisée dans la distribution de turbocompresseurs, dont les marques Garret ou encore BorgWarner. Cette acquisition doit permettre dès l’an prochain à bilstein group France d’ajouter à son offre des turbocompresseurs vendus neufs avec une garantie de 3 ans. Des kits de pièces de remise en état seront aussi proposés. Voilà qui devrait encore enrichir l’offre du fournisseur, une des plus riches du marché avec pas moins de 62 000 références sous une quinzaine de familles de produits (PSD, transmission, freinage, distribution, filtration, embrayage, composants électroniques, moteur, climatisation…). bilstein group a doublé sa capacité logistique avec l’ouverture fin mars d’un nouvel entrepôt à Gelsenkirchen en Allemagne de 45 000 m2.