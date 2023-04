bilstein group installe une offre de turbocompresseurs

Depuis l’acquisition de Motair, bilstein group dispose des compétences et de l’expertise d’un spécialiste, depuis 50 ans, des turbocompresseurs d’origine pour tous les véhicules : VL, VUL, PL, bus, véhicules agricoles et industriels.

C’est un total de plus de 2 100 références de turbocompresseurs OE pour une couverture de plus de 95 % des besoins du parc européen qui seront à terme accessibles dans la solution apportée par bilstein group à ses clients réparateurs. Grâce à des partenariats stratégiques avec les équipementiers d’origine, les dernières technologies de turbocompresseurs neufs pour les véhicules les plus récents seront également accessibles sur le marché de la rechange indépendante. En complément, plus de 1 500 accessoires périphériques, tels que des unités de contrôle, des kits de montage, des durites d'huile ou d'air, sont disponibles pour assurer une réparation complète et professionnelle.

« L’association de l’expertise de bilstein group et de celle de Motair, nous permet d’offrir à nos clients une solution unique en turbocompresseurs sur le marché de l’après-vente » déclare Gildas du Cleuziou, directeur général de bilstein group en France « Notre objectif est de faciliter la vie de nos clients en leur permettant d’accéder à tous les fournisseurs de turbos d’origine, et ainsi aux dernières technologies, à travers les services bilstein group qu’ils utilisent déjà. L’expertise de notre centre de développement Motair nous permet d’y associer les formations nécessaires pour accompagner la bonne réparation » complète le patron de l’entité française de bilstein.