bilstein group renforce son offre febiPLUS

Concept historique chez bilstein group, l’offre febiPLUS repose sur la disponibilité de très nombreux produits considérés comme exclusivement disponibles dans les réseaux constructeurs et qui permet aux professionnels de l’entretien et de la réparation indépendante d’accéder à un catalogue de produits pour le refroidissement, le moteur, la direction, le freinage, la carrosserie mais également à des pièces électroniques comme des capteurs de pression de gaz d’échappement … ou encore à des pièces d’habitacle comme des commodos ou des interrupteurs de lève vitre, par exemple.

« febiPLUS est un concept historique chez bilstein group et nous continuerons de le développer pour apporter une alternative aux réparateurs sur ce type de pièces à forte valeur ajoutée. Le parc évolue, mais les besoins en pièces telles que des serrures, des commodos ou encore des cache-culbuteurs continueront d’exister et aujourd’hui nous sommes le seul équipementier à les proposer » explique Arnaud Pénot, directeur marketing et expérience client de bilstein group en France.

L’offre febiPLUS est en évolution constante pour répondre aux besoins de réparations des véhicules y compris les plus récents à l’image des véhicules électriques (Dacia Spring, Fiat 500, Peugeot e208, Renault Twingo, Renault Zoe, Tesla Model 3…). Plus de 1 500 références de pièces équivalentes à l’origine et garanties 3 ans sont aujourd’hui disponibles intégrant notamment quelques nouvelles gammes. C’est le cas des 115 références de kit de réparation de faisceau électrique pour portes (avant et arrière), feux de hayon et de phare mais aussi des 74 références de cache-culbuteur (ou couvre-culasse), pièce essentielle assurant le bon fonctionnement du moteur et l’étanchéité de la culasse. Sans oublier les 187 références de déflecteur pour disques de frein.

Notons que l’offre febiPLUS sera présentée sur le stand bilstein group (Hall 1 Allée K Stand 070) à l’occasion de l’édition 2022 du Salon Equip Auto qui se tiendra à Paris Porte de Versailles, du 18 au 22 octobre.