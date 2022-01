Bilstein group revendique sa légitimité sur le marché de la PSD

Sous sa marque febi, bilstein group propose une gamme très complète de pièces de direction et de suspension de plus de 10 000 références disponibles pour l’ensemble des véhicules européens et asiatiques. De quoi autoriser le groupe allemand à revendiquer une vraie légitimité sur ce marché.

L’offre direction et suspension febi compte plus de 10 000 références répondant à plus de 97% des besoins du parc roulant des véhicules européens et asiatiques (VL et VUL) décomposée ainsi :

- 2150 références de bras de suspension et rotules

- 1 300 références de barres d’accouplements et rotules de barre d’accouplement

- 1 450 références de joints axiaux et de bielles d’accouplement

- 2 750 références de Prokit de direction et suspension comprenant paliers de bras de suspension, vis de fixation, joints à roture, écrous…

« Les pièces de direction et suspension febi ont toujours été stratégiques pour bilstein group. Grâce à notre compétence industrielle acquise depuis 1844, bilstein group engineering, la division fabrication du groupe, conçoit et produit de nombreux composants de notre offre comme des bras de suspension, des bagues de bras de suspension, des barres de direction…Ainsi nous proposons aujourd’hui une gamme de qualité équivalente à la pièce OE, la plus complète sur le marché » explique Arnaud Pénot, directeur marketing et expérience client de bilstein group France.

Peu impactées par l’électrification et l’hybridation, et face à un vieillissement continu du parc automobile ainsi qu’au durcissement du contrôle technique, les pièces de direction et suspension offrent un potentiel d’activité pour les professionnels de la distribution et de la réparation automobile.

« Les défauts liés aux pièces de direction et suspension ont représenté 20 % des motifs de contre-visite au contrôle technique l’année dernière » poursuit Arnaud Pénot. « Les réparateurs ont donc un rôle important à jouer en intensifiant le diagnostic des véhicules entrant en ateliers et par leur préconisation auprès des automobilistes ».

Pour les accompagner dans cette démarche, le groupe capitalise sur les atouts de sa marque febi avec un site dédié.

Rappelons qu'au-delà de la direction et la suspension, bilstein group se positionne comme un systémier de la roue et enrichit ses gammes en cohérence avec sa stratégie de "One Stop Shop". Il propose ainsi au marché, une offre complète de pièces autour de la roue pour les véhicules européens et asiatiques comprenant des roulements et des moyeux febi (1 400 références) ainsi qu’une offre freinage sous sa marque Blue Print, de plus de 3 400 références de disques et plaquettes.