bilstein group révolutionne le marché de l’après-vente : une offre complète de turbos, 100 % origine, pour tous les véhicules !

En 2021, bilstein group fait l’acquisition du spécialiste allemand des turbocompresseurs Motair. Avec plus de 50 ans d’expertise sur les turbos et son centre de compétence de 20 personnes formées continuellement par les fabricants d’origine, bilstein group s’appuie sur l’expertise du spécialiste allemand pour construire son offre complète de turbos 100 % origine. « L’association de l’expertise de bilstein group et de celle de Motair, nous permet d’offrir à nos clients une solution unique en turbocompresseurs sur le marché de l’après-vente », déclare Gildas du Cleuziou, Directeur Général de bilstein group en France.

La solution en turbos d’origine

Une offre complète, 1 seul fournisseur ! Plus de 2 100 turbocompresseurs d’origine pour tous les véhicules : véhicules légers, véhicules utilitaires, bus, poids lourds, véhicules agricoles et industriels et un accès aux dernières technologies des plus grands fabricants. En complément, plus de 1 500 accessoires disponibles tels que des unités de contrôle, des kits de montage, des durites ou encore des tuyaux d’air pour une réparation complète. Cette solution couvre plus de 95 % du parc européen !

Les services bilstein group en plus !

Pour développer votre business, les équipes bilstein group France vous accompagnent. Des outils d’identification et de commandes sont accessibles afin de vous permettre d’identifier le bon turbo pour chaque véhicule. Recherche par plaque d’immatriculation ou mots clefs ? C’est vous qui décidez ! Chercher c’est trouvé avec partsfinder ! Voici la promesse de l’équipementier. Et en plus, c’est gratuit !

Cet outil d’identification est relié à l’outil de commande bilstein group : webshop. Dès que la pièce est identifiée, il vous suffit de l’ajouter dans votre panier. Simple et rapide ! Vous pouvez tout gérer depuis votre compte webshop, notamment vos demandes de garanties et de consignes.

Les consignes comment ça marche ? Avec le Back-in-Box, il vous suffit de renvoyer votre turbo usagé dans la boîte d’origine dans votre flux de retours habituels. Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie !

Disponibilité

bilstein group reste attentif aux besoins croissants du marché de l’après-vente. Le groupe allemand investit continuellement dans l’expansion de ses capacités logistiques notamment à travers l’ouverture d’un nouveau centre logistique de 45 000 m2 en Allemagne il y a 1 an, qui est aujourd’hui complètement opérationnel. Cet espace de stockage s’ajoute aux 11 autres entrepôts déjà existants. Soit au total plus de 145 000 m2 de zone de stockage. Incroyable non ?

Une disponibilité en J+1, c’est ce que propose l’équipementier grâce à son centre logistique France. Plus de 58 000 références de pièces de rechange dont les turbocompresseurs sont stockés en France sur les 62 000 références au catalogue de l’équipementier. L’objectif ? Disponibilité, qualité et accompagnement. bilstein group a donc bien compris les attentes des clients sur ce marché.

Qualité

Le saviez-vous ? L’utilisation d’un turbo de mauvaise qualité ou de copie entraîne jusqu’à +28 % d‘émissions de NOx , jusqu‘à 40 % de couple en moins (100 Nm) et jusqu’à +4,5g/km d‘émissions de CO2. Pour éviter ces effets négatifs sur les performances du moteur, du système de gestion moteur ou encore sur la consommation de carburant, les professionnels de la réparation doivent utiliser des produits de qualité. Seuls, les turbos d’origine vous garantissent un haut niveau de qualité, puisqu’ils sont développés par les fabricants eux-mêmes. C’est pour cela que l’offre bilstein group est composée uniquement de turbocompresseurs d’origine afin de répondre aux exigences en matière de qualité. Et de sécurité bien sûr !

Accompagnement

Un accès aux formations des fabricants d’origine ? C’est ce que propose bilstein group pour compléter sa solution globale de turbos 100 % origine afin d’accompagner ses clients jusqu’au bout.

La solution en turbos d’origine, les services bilstein group en plus !

