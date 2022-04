Biomotors, nouvel homologation pour les 15 CV fiscaux et +

Le fabricant de boîtier de conversion au carburant vert annonce l’obtention d’une nouvelle homologation de son système de conversion E85 intelligent BIOFleX Connect pour les véhicules essence Euro 5 et 6 à injection indirecte de 15 chevaux fiscaux et plus.

Avec cette dernière homologation qui concerne les « grosses cylindrées », exemple : Dodge RAM, Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Nissan 370Z, Jeep Grand Cherokee …, Biomotors dispose désormais du plus grand nombre d’homologations en France, soit pour 100% des véhicules homologables (hors de très rares véhicules en injection directe avant 2010).

Rappelons que dès 2018, l’entreprise française s’est distinguée en devenant le 1er fabricant à obtenir une homologation sur le marché français. A la pointe du développement high tech, Biomotors obtient sa neuvième homologation après avoir déjà décroché en novembre 2021 une homologation de boîtier concernant les véhicules à injection directe de 15ch fiscaux et plus. Ce record d’homologations obtenues, permet aujourd’hui à Biomotors de couvrir la plus grande part de marché des conversions au Superéthanol.

Aujourd’hui le spécialiste de la conversion au carburant vert rappelle que dès 2015, il disposait d’un système de conversion breveté pour les injections directes qu’il a rendu connecté en 2020 et complété de série avec une sonde de carburant. Une technologie qui permet à l’automobiliste de rouler avec le carburant de son choix et cela dans n’importe quelle proportion. Cette technologie permet d’équiper les moteurs les plus pointus, tel quel le 1.2 Puretech des marques du groupe Stellantis.

Biomotors réalise aujourd’hui plus de 25% de ses ventes sur cette motorisation.