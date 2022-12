Biomotors surfe sur la vague du bioéthanol

Portée par une demande croissante en superéthanol, économique et écologique à hauteur de plus de 60 %, la société Biomotors connaît un développement continu depuis 2 ans. 2023 s’annonce sous les meilleurs auspices pour l’entreprise héraultaise.

Avec la flambée du prix de l’essence et des conducteurs toujours plus sensibilisés à l’écologie, rouler au superéthanol E85 gagne du terrain. Les ventes de ce biocarburant se sont considérablement développées cette année en particulier grâce à l’installation de boîtiers de conversion homologués par l’État.

En France, la production de bioéthanol implique 50 000 agriculteurs. Le carburant est produit par douze sites de production pour un chiffre d’affaires de 590 millions d’euros en 2020. Après une croissance de plus de 30 % en 2021, les ventes en E85 ont atteint une part de 6,6 % du marché des carburants de type essence en octobre 2022. La consommation de Superéthanol-E85 sur douze mois, à fin octobre 2022, a augmenté de 83,7 % par rapport à fin octobre 2021. Le nombre de stations E85 est toujours en croissance. À la mi-novembre, 35 % des stations-service qui déclarent leurs prix distribuent l’E85, soit 3 191 stations (+ 516 en un an).

En octobre 2022, quatre fabricants de boîtiers E85 ont reçu au moins une homologation pour douze catégories de véhicules mêlant puissance fiscale et norme Euro. Il s’agit de FlexFuel Company avec huit catégories homologuées, Borel et eFlexFuel Technology avec quatre catégories homologuées, mais aussi Biomotors avec neuf catégories homologuées, un record pour l’entreprise fondée il y a onze ans par Alexis Landrieu.

Un record qui permet à l’entreprise de multiplier les partenariats avec Midas, Nexus Auto, L’Auto Leclerc, Eurotyre, Roady, Autodistribution, ID Rechange, Ford, Motorcraft, Point S ou encore Bardahl, auxquels vient de s’ajouter dernièrement American Car City, importateur français de véhicules américains. Ainsi, Biomotors collabore avec plus de 800 ateliers en France. Un nombre qui devrait encore croître ces prochains mois. Le fabricant revendique 100 000 boîtiers installés.

« En 2022, la flambée du prix de l’essence et le renforcement des mesures de lutte contre la pollution de transport ont boosté la conversion au Superéthanol E85 et généré une nouvelle clientèle », constate avec joie Alexis Landrieu.

Face au succès, le dirigeant souhaite renforcer ses équipes techniques et diversifier son offre. L’entreprise ouvrira prochainement une nouvelle agence commerciale à proximité de Paris, après celle de Bordeaux et Montpellier. Cette dernière va être agrandie.

L'offre la plus étendue à ce jour

Le boîtier de conversion proposé par Biomotors, BIOFleX Connect est en mesure de convertir les véhicules à injection directe ou indirecte au Superéthanol E85. Le boîtier est livré avec un capteur qui permet de détecter le type de carburant présent dans le réservoir afin d'affiner de façon optimale les réglages. De plus, il peut être relié à une application mobile pour garder un œil sur le fonctionnement et la consommation.

La société vient de lancer un boîtier spécifique pour les motorisations 1,3L TCe (FAP et non FAP). « C’est aujourd’hui l'unique solution de conversion E85 de cette motorisation qui concerne la quasi-totalité de la gamme essence de Renault/Dacia/Nissan », souligne-t-elle.

Sur 2022, 59 % des installations ont été effectuées sur les véhicules injection indirecte et 41 % sur véhicules à injection directe. Le top 3 des marques les plus converties est Peugeot, Ford et Renault. En termes de modèles, le classement se compose comme suit : la Clio, la Fiesta et la Sandero.