Bip&Go nomme son nouveau directeur marketing

En charge du développement marketing et mobile de l’entreprise, l'homme aura pour missions d’accélérer la digitalisation, notamment en simplifiant les parcours clients, et faire rayonner la marque auprès du grand public.

Diplômé d’un Master en Communication & Gestion de projet digital, Sébastien Cavailléa débuté sa carrière chez Systonic en 2012 en tant que chef de projet digital. Fort de trois années d’expérience, il poursuit son parcours chez Cavissima, en tant que Responsable marketing & e-commerce. En 2018, il rejoint Coyote et prend la tête du pôle acquisition pour piloter toute l’activité web et mobile du groupe. Depuis novembre 2021, il est nommé directeur marketing de Bip&Go.

« L’année 2022 sera un moment charnière dans l’histoire de l’entreprise puisqu’elle fêtera ses 10 ans d’existence. Mon arrivée va marquer un nouveau chapitre dans son développement. J’ai pour ambition d’accélérer sa digitalisation et de donner un nouveau souffle à image de la marque, dans un marché qui est devenu extrêmement concurrentiel. À travers mes différentes missions, un objectif restera essentiel à atteindre : répondre aux nouveaux usages et besoins des automobilistes d’aujourd’hui et de demain. », a commenté Sébastien Cavaillé.