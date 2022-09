Bird va déployer une flotte de 750 vélos à assistance électrique à Bordeaux

Dès le mois de novembre 2022, l’entreprise de micro-mobilité partagée Bird, « qui partage la même ambition et les mêmes préoccupations environnementales que la Métropole de Bordeaux », s’engagera à mettre à disposition des habitants de celle-ci son service de vélos électriques en libre-service, a fait savoir Mickaël Mamou, directeur général de Bird France. « Ces deux dernières années, les villes et leurs habitants ont en effet repensé la manière dont les déplacements courts ou de moyenne distance sont effectués en milieu urbain. Choisir Bird, c’est donc faire le choix d’un mode de transport sûr et écologique pour se déplacer en ville en toute sécurité. »

Vélos propres et intelligents

Déjà présent dans 450 villes à travers le monde, Bird entend essaimer une flotte de 750 VAE sur l’ensemble du territoire bordelais. Celle-ci ne circulera cependant que dans une zone opérationnelle définie en accord avec la ville.

Il y sera autorisé de circuler en vélos électriques jusqu’à 25 km/h maximum et si l'utilisateur sort de cette zone, l'engin le détectera et s’arrêtera. De même, si une zone à vitesse réduite a été définie devant une école ou dans une rue piétonne, les VAE de Bird se mettront à ralentir automatiquement à 6 km/h. Une sécurité de circulation qui se conjugue à une solution technologique de parkings protégés – au nombre de 500 dans la Métropole. Intégrée à l’application de l’opérateur (téléchargeable sur le Play Store de Google ou l’App Store de Apple), cette option permettra d’éviter le stationnement anarchique des montures en libre-service dans les rues.