BKO Transport choisit les cartes carburants C2A

Spécialisé dans la sous-traitance de marchandises pour la livraison rapide et le pharmaceutique, BKO Transport est doté depuis la fin de l'année 2022 en cartes carburant C2A pour le ravitaillement de ses 20 véhicules utilitaires (8 et 20 m³). Actuellement, BKO Transport dispose de sept cartes qui sont déjà utilisées par les conducteurs du transporteur lors des passages en stations dans la région PACA et en Italie. Dans un premier temps, l’entreprise a fait le choix d’équiper uniquement ses chauffeurs effectuant les plus longues distances, puis dotera l'ensemble de ses conducteurs d'ici à la fin de l'année. « Grâce au service de paiement que propose C2A, nous déposons les fonds nécessaires chaque mois sur les cartes pour permettre aux conducteurs d’être plus indépendants et gagner en efficacité admirativement pour l’entreprise », indique Deborah Lux, chez BKO Transport. Par ailleurs, en plus des réseaux classiques, C2A dispose d’un accord avec le réseau Leclerc pour des conditions tarifaires spécifiques.

Une gestion au quotidien facilitée

C2A permet d'avoir une visibilité sur l’utilisation qui est faite de la carte. Si un conducteur oublie son ticket, l’entreprise reçoit une facture mensuelle dans les stations partenaires des paiements à la fin du mois. S'il bloque sa carte, BKO Transport est immédiatement informée par mail, puis le service client de C2A envoie rapidement une nouvelle carte. Enfin, il est également possible de bloquer les cartes lorsqu’elles ne sont pas utilisées.